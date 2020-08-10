Голливудский актер Скотт Эдкинс снялся в шпионском украинском триллере "Наследие лжи". Лента вышла на большой экран, а звезда боевиков охотно рассказал о ее съемках и личной жизни.

В эксклюзивном интервью 24 каналу Скотт Эдкинс вспомнил, как сделал предложение своей любимой жене Лизе. По его словам произошло это в турецком Стамбуле, где он снимался в очередном боевике. Роль у Скотта Эдкинса была второстепенной, поэтому он охотно пригласил красавицу в страну.

Еще больше деталей из Голливуда в Украине: Скотт Эдкинс рассказал о съемках "Наследия лжи" и впечатлениях от Киева

Сделал предложение актер на лодке, когда он с любимой любовались красотой морских пейзажей. Еще большей романтичности добавлял закат.

"Да, я снимался в фильме в Стамбуле. Я хотел ей признаться уже давно. Взял с собой кольцо, зная, что предложу ей выйти замуж именно тогда. Она приехала, я тогда не был таким занятым на съемках. Я арендовал яхту. Даже не яхту, хорошее судно. Мы плыли вверх по реке, шаманское, клубника, шоколад... Я встал на одно колено и сделал ей предложение. и она ответила: "Да" (смеется)... Я счастливчик, что она согласилась", – рассказал Скотт Эдкинс.

Интересно, что никаких фото с признания или свадьбы актер не публикует в сети. Скотт Эдкинс оберегает своих родных от излишнего внимания папарацци и журналистов, поэтому на его инстаграм-странице есть только общее рождественское фото с женой Лизой и дочерью Кармел.

Скотт Эдкинс с женой и дочерью / Фото Instagram / @thescottadkins

Что известно о браке Скотта Эдкинса

После свадьбы пара поселилась в небольшом городе Бирмингем, где все с детства знают Скотта Эдкинса. Поэтому заболеть звездной болезнью ни сам актер, ни его двое детей не могут.

"Моя жена никогда не имела особого отношения к этому (к актерской карьере Скотта – 24 канал). У нее нет звездной болезни или чего-то подобного даже в общении с актерами. Моя 9-летняя дочь такая же, как жена. А сыну пока 2, увидим, что он скажет. Думаю, ему понравится, что папа бьется с другими людьми в фильмах. Я считаю, что это круто. А вот две женщины в моей жизни этим не занимаются", – поделился Скотт Эдкинс.

Кроме этого, актер признался, что не стимулирует детей продолжать его дело. Это, по словам Скотта Эдкинса, будет их выбор. И, если же дети захотят быть актерами, звездный папа поддержит их в этом.