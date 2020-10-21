Українська актриса Олександра Гончарова зізналась, що для зйомок у серіалі "Відважні" змушена була навчитись танцювати на пілоні. І ці пікантні кадри глядачі побачать у нових серіях детективної драми.

Як передає пресслужба FilmUA, у серіалі "Відважні" актриса зіграла роль психологині Соломії. За сюжетом, дівчина працює у спеціальному підрозділі поліції, який бореться з домашнім насиллям. І, щоб допомогти в розслідуванні, героїня Олександри Гончарової буде працювати під прикриттям.

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Ввечері Соломія танцюватиме на пілоні. Щоб зіграти в цих сексуальних сценах, актриса Олександра Гончарова пройшла навчання у тренера та навчилась базових рухів.

"Я пішла до танцювального залу, коли зйомки "Відважних" вже почалися. Я тільки почала освоювати нове, мені сказали, що я буду танцювати вже у третій серії. У мене була паніка, я хвилювалась і в поспіхах готувала танець, бо тільки почала тренуватися! У кадрі навіть видно, як тремтить нога", – поділилась акторка.

Однак глядачі побачать кілька виступів Олександри Гончарової. Актриса зізналась, що вже другий танець на пілоні ставила сама, а на підготовку до зйомок їй дали більше часу.

На підготовку другого танцю в серіалі у мене було більше часу, я відчувала себе більш впевнено і поставила танець сама. На третій раз я підготувалася ще краще, але танцювати вже не довелось, – розповіла Олександра Гончарова.

Наразі у мережі опублікували пікантні кадри зі знімального майданчика, на яких актриса постала у спокусливій світлій білизні та взутті на чималих підборах.



Зірки серіалу "Відважні" / Фото Instagram / @filmua



Актриса Саша Гончарова станцює на пілоні / Фото Instagram / @filmua

Що відомо про серіал "Відважні"

У новому сезоні серіалу "Відважні" покажуть, як спецпідрозділ поліції боротиметься з домашнім насиллям. Улюблені герої рятуватимуть жінок та в розслідуваннях змушені будуть відкрити і власні таємні сторони. І всі історії автори серіалу взяли з кримінальних хронік.

Наш світ не ідеальний, але в кожній серії "Відважних" слідчі рятуватимуть людей і допомагатимуть тим, хто страждає від тиранії та побоїв в сім’ї. До того ж кожний епізод – окремий закручений детектив, – йдеться в анонсі.

Прем'єра серіалу відбудеться 2 листопада на телеканалі "Україна". Окрім Саші Гончарової, глядачі побачать талановиту гру Дар'ї Петрожицької, Ірини Лановенко, Олександри Лютої, Андрiя Мерзлiкiна, В’ячеслава Василюка та ін.



Дар'я Петрожицька у серіалі "Відважні" / Фото Instagram / @filmua



Кадр з серіалу "Відважні" / Фото Instagram / @filmua