Украинская актриса Александра Гончарова призналась, что для съемок в сериале "Отважные" вынуждена была научиться танцевать на пилоне. И эти пикантные кадры зрители увидят в новых сериях детективной драмы.

Как передает пресс-служба FilmUA, в сериале "Отважные" актриса сыграла роль психолога Соломии. По сюжету девушка работает в специальном подразделении полиции, которое борется с домашним насилием. И, чтобы помочь в расследовании, героиня Александры Гончаровой будет работать под прикрытием.

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Вечером Соломия будет танцевать на пилоне. Чтобы сыграть в этих сексуальных сценах, актриса Александра Гончарова прошла обучение у тренера и научилась базовым движениям.

"Я пошла в танцевальный зал, когда съемки "Отважных" уже начались. Я только начала осваивать новое, мне сказали, что я буду танцевать уже в третьей серии. У меня была паника, я волновалась и в спешке готовила танец, потому что только начала тренироваться! В кадре даже видно, как дрожит нога", – поделилась актриса.

Однако зрители увидят несколько выступлений Александры Гончаровой. Актриса призналась, что уже второй танец на пилоне ставила сама, а на подготовку к съемкам ей дали больше времени.

На подготовку второго танца в сериале у меня было больше времени, я чувствовала себя более уверенно и поставила танец сама. На третий раз я подготовилась еще лучше, но танцевать уже не пришлось, – рассказала Александра Гончарова.

Сейчас в сети опубликовали пикантные кадры со съемочной площадки, на которых актриса предстала в соблазнительном светлой белье и обуви на немалых каблуках.



Звезды сериала "Отважные" / Фото Instagram / @filmua



Актриса Саша Гончарова станцует на пилоне / Фото Instagram / @filmua

Что известно о сериале "Отважные"

В новом сезоне сериала "Отважные" покажут, как спецподразделение полиции будет бороться с домашним насилием. Любимые герои будут спасать женщин и в расследованиях вынуждены будут открыть и собственные тайные стороны. И все истории авторы сериала взяли из криминальных хроник.

Наш мир не идеален, но в каждой серии "Отважных" следователи будут спасать людей и помогать тем, кто страдает от тирании и побоев в семье. К тому же каждый эпизод – отдельный закрученный детектив, – говорится в анонсе.

Премьера сериала состоится 2 ноября на телеканале "Украина". Кроме Саши Гончаровой, зрители увидят талантливую игру Дарьи Петрожицкой, Ирины Лановенко, Александры Лютой, Андрея Мерзликина, Вячеслава Василюка и др.



Дарья Петрожицкая в сериале "отважные" / Фото Instagram / @filmua



Кадр из сериала "Отважные" / Фото Instagram / @filmua