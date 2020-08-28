Тиждень тому зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель народила первістка. Хлопчика назвали Евер Лео. Вчора, 27 серпня, акторка поділилась першим фото з дитиною.

20 серпня у 34-річної акторки Лії Мішель та 37-річного бізнесмена Зейдена Рейху народився син. Першу зворушливу світлину Ліа опублікувала в своєму інстаграмі.

До теми Зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель вперше стала матір'ю

Батьки не тримали імені хлопчика в таємниці, а поділились, що первістка назвали Евер Лео. На фото зірка та її чоловік, Зейден Рейху, ніжно тримаються за ніжку сина.

Будемо вічно вдячні за цей щасливий подарунок,

– підписала світлину акторка.



Ліа Мішель поділилась першим фото з сином / Instagram / @leamichele

Що відомо про шлюб Лії Мішель та Зейдена Рейху

Ліа та Зейден почали зустрічались в липні 2017 року. А одружилися в березні 2019, в Каліфорнії. Цього року, в квітні, акторка розповіла, що вагітна, показавши фото з животиком. Зірка зізнавалась раніше, що дуже хоче мати багато дітей, бо коли була маленькою, їй завжди хотілось мати братиків чи сестричок.