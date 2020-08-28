Зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель показала первістка: перше миле фото
Тиждень тому зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель народила первістка. Хлопчика назвали Евер Лео. Вчора, 27 серпня, акторка поділилась першим фото з дитиною.
20 серпня у 34-річної акторки Лії Мішель та 37-річного бізнесмена Зейдена Рейху народився син. Першу зворушливу світлину Ліа опублікувала в своєму інстаграмі.
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Батьки не тримали імені хлопчика в таємниці, а поділились, що первістка назвали Евер Лео. На фото зірка та її чоловік, Зейден Рейху, ніжно тримаються за ніжку сина.
Будемо вічно вдячні за цей щасливий подарунок,
– підписала світлину акторка.
Ліа Мішель поділилась першим фото з сином / Instagram / @leamichele
Що відомо про шлюб Лії Мішель та Зейдена Рейху
Ліа та Зейден почали зустрічались в липні 2017 року. А одружилися в березні 2019, в Каліфорнії. Цього року, в квітні, акторка розповіла, що вагітна, показавши фото з животиком. Зірка зізнавалась раніше, що дуже хоче мати багато дітей, бо коли була маленькою, їй завжди хотілось мати братиків чи сестричок.