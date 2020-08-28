Неделю назад звезда сериала "Хор" Лиа Мишель родила первенца. Мальчика назвали Эвер Лео. Вчера, 27 августа, актриса поделилась первым фото с ребенком.

20 августа у 34-летней актрисы Лии Мишель и 37-летнего бизнесмена Зейдена Рейха родился сын. Первую трогательную фотографию Лиа опубликовала в своем инстаграме.

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Родители не держали имени мальчика в тайне, а поделились, что первенца назвали Эвер Лео. На фото звезда и ее муж, Зейден Рейху, нежно держатся за ножку сына.

Будем вечно благодарны за этот счастливый подарок,

- подписала фотографию актриса.



Лиа Мишель поделилась первым фото с сыном / Instagram / @leamichele

Что известно о браке Лии Мишель и Зейдена Рейха

Лиа и Зейден начали встречаться в июле 2017 года. А поженились в марте 2019, в Калифорнии. В этом году, в апреле, актриса рассказала, что беременна, показав фото с животиком. Звезда признавалась раньше, что очень хочет иметь много детей, потому что когда была маленькой, ей всегда хотелось иметь братиков или сестричек.