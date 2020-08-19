17-річний актор Гейтен Матараццо, який здобув популярність завдяки ролі Дастіна Хендерсона у серіалі "Дивні дива" від Netflix змінив вид діяльності. Через пандемію коронавірусу та відсутність зйомок, актор влаштувався на роботу офіціантом.

Про те, що улюбленець багатьох прихильників серіалу працює в кафе, повідомили його фанати в інстаграмі, публікуючи фото з актором, пише Hollywood Reporter.

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Відомо, що Гейтен Матараццо працює у звичайному кафе Long Beach Island у Нью-Джерсі. У цьому закладі також працюють його родичі.



Один із відвідувачів зробив фото з актором

За версією видання, гроші актору навряд чи потрібні. Ймовірно, хлопець просто вирішив не сидіти вдома, поки зйомки нового сезону відтермінувалися. Таким чином, свій вільний час хлопець хоче провести з користю.

Зйомки 4 сезону серіалу "Дивні дива" розпочались у січні 2020 року. Через пандемію коронавірусу проєкт заморозили, а на вихід перших епізодів варто очікувати вже у 2021 році.

Про що серіал "Дивні дива"

"Дивні дива" – це американський науково-фантастичний серіал, створений братами Даффер. Всі вісім епізодів першого сезону серіалу були опубліковані 15 липня 2016 року на офіційному сайті телеканалу.

Сюжет розвивається у 1983 році в штаті Індіана, де таємничим чином зникає хлопчик, а його мати, друзі й шеф місцевої поліції починають пошуки зниклого. Серіал отримав високі оцінки телекритиків, які відзначили атмосферність, акторську гру і відсилання до жанрових фільмів 1980-х років.