У Голлівуді розгорівся новий скандал: у серіалі "Дивні дива" начебто знайшли плагіат. Автори проєкту вирішили не замовчувати резонансні звинувачення, звернувшись до своїх юристів.

Скандал з серіалом "Дивні дива": перші деталі

За даними таблоїду The Wrap, на творців серіалу "Дивні дива" Метта і Росса Дафферів подали до суду. Окрім цього, у судовому позові фігурує і знаменита стрімінгова компанія Netflix, де з'являються нові епізоди проєкту.

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Компанія Irish Rover Entertainment заявляє, що сюжет серіалу містить плагіат з їхнього проєкту "Тотем". Сюжет цієї стрічки розробляли Джеффрі Кеннеді і Аарон Сімс. Останній перейшов працювати на Netflix та був причетний до розробки концепт-артів серіалу "Дивні дива". Тому, на думку позивачів, саме Аарон Сімс міг злити інформацію про проєкт конкурентів.

У сценарії "Тотему" і справді є схожість, яку неможливо проігнорувати. Однією з героїнь тут є дівчинка Кім, яка має надприродні здібності та допомагає друзям відкрити портал у світ з монстрами.

Наразі за справу взялись юристи Netflix, які заявили, що сюжет їхнього серіалу є оригінальним. Всі деталі проєкту "Дивні дива" розробляли брати Даффери, які не користувались інформацією про стрічки конкурентів. Окрім цього, у Netflix переконані, що автори сюжету "Тотему" просто хочуть розбагатіти завдяки фейковим звинуваченням.

Про що серіал "Дивні дива"

Наразі до виходу готують 4 сезон серіалу "Дивні дива". У попередніх частинах всі події відбувались у вигаданому місті в штаті Індіана. У 1980-их роках там жили головні герої Джойс Байєрс, Джим Гоппер, Одді, Майк Вілер, Дастін Гендерсон та Лукас Сінклер. Вони дізнаються про діяльність секретної організації, яку фінансує уряд. Науковці займаються дослідженнями могутньої сили, яку неможливо пояснити.

"Ми більше не у Гоукінсі", – анонсували з тизером автори серіалу "Дивні дива". Відомо, що Одді і сімейство Байєрс переїдуть, тому не дивно, що локацію подій змінять.

Зйомки 4 сезону розпочались у січні 2020 року. Через пандемію коронавірусу проєкт заморозили, а на вихід перших епізодів варто очікувати вже у 2021 році.

Тизер 4 сезону "Дивні дива": відео