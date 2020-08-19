17-летний актер Гейтен Матараццо, получивший известность благодаря роли Дастина Хендерсона в сериале "Очень странные дела" от Netflix сменил вид деятельности. Из-за пандемии коронавируса и отсутствия съемок, актер устроился на работу официантом.

О том, что любимец многих поклонников сериала работает в кафе, сообщили его фанаты в инстаграме, публикуя фото с актером, пишет Hollywood Reporter.

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Известно, что Гейтен Матараццо работает в обычном кафе Long Beach Island в Нью-Джерси. В этом заведении также работают его родственники.



Один из посетителей сделал фото с актером

По версии издания, деньги актеру вряд ли нужны. Вероятно, парень просто решил не сидеть дома, пока съемки нового сезона перенеслись. Таким образом, свободное время парень хочет провести с пользой.

Съемки 4 сезона сериала "Очень странные дела" начались в январе 2020 года. Из-за пандемии коронавируса проект заморозили, а на выход первых эпизодов стоит ожидать уже в 2021 году.

О чем сериал "Очень странные дела"

"Очень странные дела" – это американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер. Все восемь эпизодов первого сезона сериала были опубликованы 15 июля 2016 года на официальном сайте телеканала.

Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, где таинственным образом исчезает мальчик, а его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего. Сериал получил высокие оценки телекритиков, которые отметили атмосферность, актерскую игру и отсылки к жанровым фильмам 1980-х годов.