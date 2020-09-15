В Україні відбулась прем'єра серіалу "І будуть люди". Сюжет охоплює події початку ХХ століття, тому глядачі зможуть в деталях побачити, як історичні події впливали на життя українців. Чому варто переглянути стрічку – розповів актор Акмал Гурєзов.

Яким є персонаж Акмала Гурєзова у серіалі

Акмал Гурєзов зіграв у серіалі "І будуть люди" Василя Ганжу. За сюжетом, чоловік працює наймитом та повертається у рідне село, щоб назавжди оселитись тут. Знайомство з Оленою і комуністичними ідеями більшовиків змінюють його життя. Та яким сам актора бачить свого персонажа, Акмал Гурєзов розповів в інтерв'ю СТБ.

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За словами зірки серіалу "І будуть люди", його герой засліплений чужими ідеями. І хоч він є дуже працьовитим і спостережливим, не одразу зумів розгледіти суть політики більшовиків. За це персонаж Акмала Гурєзова поплатиться.

"Для Ганжі в той важкий, буремний час говорити правду було вкрай небезпечно, але він намагається з цим упоратися і коли нарешті розуміє суть ідей нової влади, то вже стає пізно, система, яку він так підтримував, знищує його. Зараз же ми вільні казати і робити те, що ми хочемо. Це право кожної людини. Але не кожен обирає цей шлях.", – розповів актор.

Чому варто переглянути серіал "І будуть люди"

Сам Акмал Гурєзов народився у Таджикистані. У 2000 році він переїхав до України та отримав громадянство. Тому пізнавати мову і культуру йому довелось з азів, в чому допомагала його мама-філолог.

"Я не знав мови, я не знав історії України, я мало що знав узагалі про процеси в цій країні. Моїм першим учителем була моя мама, викладачка української та російської мов. Моїми другими вчителями були Іван Франко та Леся Українка, тому що я перечитав у них все, що було, аби вдосконалити мову. Я полюбив Україну, тому мені цікава її історія", – розповів Акмал Гурєзов.

Водночас серіал став відображенням усього, що відбувалось на теренах України на початку ХХ століття. Тому глядачі зможуть пізнати, яким було життя їхніх предків задовго до проголошення незалежності. На фоні всіх подій, що вирували в державі, головні герої закохуються, одружуються, радіють появі дітей та щиро вірять, що їхні нащадки застануть кращі часи.

"Це історія моєї сім’ї, історія українського народу ― від Першої світової війни до приходу радянської влади. Це життя простих людей, які жили в дуже страшний час… Я думаю, цей серіал точно треба подивитися. А сподобається він чи ні, це вже справа кожного. Та все ж вірю, що історія не залишить вас байдужими!" – наголосив Акмал Гурєзов.

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