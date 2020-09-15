В Украине состоялась премьера сериала "И будут люди". Сюжет охватывает события начала ХХ века, поэтому зрители смогут в деталях увидеть, как исторические события влияли на жизнь украинцев. Почему стоит посмотреть ленту – рассказал актер Акмал Гурезов.

Какой персонаж Акмала Гурезова в сериале

Акмал Гурезов сыграл в сериале "И будут люди" Василия Ганжу. По сюжету, мужчина работает батраком и возвращается в родную деревню, чтобы навсегда поселиться здесь. Знакомство с Еленой и коммунистическими идеями большевиков меняют его жизнь. Каким же сам актер видит своего персонажа, Акмал Гурезов рассказал в интервью СТБ.

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По словам звезды сериала "И будут люди", его герой ослеплен чужими идеями. И хотя он очень трудолюбивый и наблюдательный, но не сразу сумел разглядеть суть политики большевиков. За это персонаж Акмала Гурезова поплатится.

"Для Ганжи в то тяжелое, бурное время говорить правду было крайне опасно, но он пытается с этим справиться, и когда наконец понимает суть идей новой власти, то уже становится поздно, система, которую он так поддерживал, уничтожает его. Сейчас же мы свободны говорить и делать то, что мы хотим. Это право каждого человека. Но каждый выбирает этот путь", – рассказал актер.

Почему стоит посмотреть сериал "И будут люди"

Сам Акмал Гурезов родился в Таджикистане. В 2000 году он переехал в Украину и получил гражданство. Поэтому познавать язык и культуру ему пришлось с азов, в чем помогала его мама-филолог.

"Я не знал язык, я не знал историю Украины, я мало что знал вообще о процессах в этой стране. Моим первым учителем была моя мама, преподаватель украинского и русского языков. Моими другими учителями были Иван Франко и Леся Украинка, потому что я перечитал у них все, что было, чтобы усовершенствовать язык. Я полюбил Украину, поэтому мне интересна ее история", – рассказал Акмал Гурезов.

В то же время сериал стал отражением всего, что происходило на территории Украины в начале ХХ века. Поэтому зрители смогут узнать, какой была жизнь их предков задолго до провозглашения независимости. На фоне всех событий, бушевавших в государстве, главные герои влюбляются, женятся, радуются появлению детей и искренне верят, что их потомки застанут лучшие времена.

"Это история моей семьи, история украинского народа – от Первой мировой войны до прихода советской власти. Это жизнь простых людей, которые жили в очень страшное время... Я думаю, этот сериал точно надо посмотреть. А понравится он или нет, это уже дело каждого. И все же верю, что история не оставит вас равнодушными!" – отметил Акмал Гурезов.

Смотрите трейлер к сериалу "И будут люди": видео