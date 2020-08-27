Один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду Маколей Калкін 27 серпня святкує своє 40-річчя. У день народження він потролив своїх шанувальників й змусив їх відчути себе старими.

З нагоди 40-річного ювілею американський актор Маколей Калкін опублікував серію жартівливих дописів у твіттері. Актор, який прославився роллю Кевіна Маккалістера у серії різдвяних комедій "Сам удома", вирішив наголосити не на своєму віці, а на віці шанувальників, які досі пам'ятають його маленьким хлопчиком у великому Нью-Йорку.

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"Хей, друзі, хочете відчути себе старими. Мені 40. Немає за що. Я вже не дитина, це моя робота", – написав Маколей Калкін.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Він також додав, що його подарунок світу – змушувати людей відчувати себе старими. Проте у день народження актор вирішив поглузувати не лише з фанів, а й з себе. Іменинник зізнався, що всього за кілька годин він вже відчув кризу середнього віку й міркує над тим, щоб зайнятись серфінгом.

"З того часу, як мені виповнилося 40, я роздумую над тим, щоб вступити у кризу середнього віку. Може зайнятися серфінгом?" – пожартував Маколей Калкін.

Проте з головою поринати у нове захоплення актор не поспішає. Він запитав, чи володіють його шанувальники фотошопом так досконало, аби прикріпити його обличчя до фото серфера. Фани швидко довели, що з почуттям гумору в них теж все в нормі, й зобразили Маколея Калкіна зіркою реслінгу.