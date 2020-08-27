Один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда Маколей Калкин 27 августа празднует свое 40-летие. В день рождения он потроллил своих поклонников и заставил их почувствовать себя старыми.

По случаю 40-летнего юбилея американский актер Маколей Калкин опубликовал серию шуточных сообщений в твиттере. Актер, прославившийся ролью Кевина Маккалистера в серии рождественских комедий "Один дома", решил подчеркнуть не свой возраст, а возраст поклонников, которые до сих пор помнят его маленьким мальчиком в большом Нью-Йорке.

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"Хэй, друзья, хотите почувствовать себя старыми. Мне 40. Не за что. Я уже не ребенок, это моя работа", – написал Маколей Калкин.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Он также добавил, что его подарок миру – заставлять людей чувствовать себя старыми. Однако в день рождения актер решил посмеяться не только над фанами, но и над собой. Именинник признался, что всего через несколько часов он уже почувствовал кризис среднего возраста и размышляет над тем, чтобы заняться серфингом.

"С тех пор, как мне исполнилось 40, я размышляю над тем, чтобы вступить в кризис среднего возраста. Может, заняться серфингом?" – пошутил Маколей Калкин.

Однако с головой погружаться в новое увлечение актер не спешит. Он спросил, владеют ли его поклонники фотошопом так совершенно, чтобы прикрепить его лицо к фото серфера. Фаны быстро доказали, что с чувством юмора у них тоже все в норме, и изобразили Маколея Калкина звездой реслинга.