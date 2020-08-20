Довгий час зірки серіалу "Рівердейл" не висловлювались стосовно своїх стосунків. А оскільки фанати пари не бачили спільних знімків, ходили чутки, що карантин вони проводять кожен в себе вдома. Нещодавно Лілі і Коул прокоментували ситуацію.

Лілі Рейнхарт, 23-річна акторка, яка грала роль Бетті Купер в серіалі "Рівердейл" першою зізналась про її стан. В інтерв'ю журналу Elle дівчина розповіла, що останні місяці були найважчими за все її життя: вона перебувала у важкій депресії.

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Я не бачила світла в кінці тунелю, думала, що помираю. Не було іншого шляху, як пройти крізь нього. Мені часто доволилось бачити, як люди, які переживають душевну біль, заглушують порожнечу наркотиками, сексом, алкоголем. Я вибрала інший шлях, не втікала, а подивилась болю прямо в його обличчя,

– розповіла акторка.



Лілі Рейнхарт та Коул Спроус / Instagram / @lilireinhart

Вчора, 19 серпня, 28-річний Коул Спроус, який грав роль Джаґхеда Джонса, вирішив прокоментувати стосунки з Лілі в інстаграмі. Там він опублікував її фото і підтвердив, що пара розійшлась.

Спочатку я з Лілі вирішили розійтись в січні, потім остаточно прийняли рішення про це в березні. В мене був неймовірний досвід! Я завжди відчуватиму себе щасливим і вдячним за те, що мав шанс закохатися,

– написав актор.

Також Коул повідомив, що скоро на екрани вийде фільм за участі Лілі.

Що відомо про стосунки Коула Спроуса та Лілі Рейнхарт