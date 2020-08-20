Долгое время звезды сериала "Ривердейл" не высказывались относительно своих отношений. А поскольку фанаты пары не видели совместных снимков, ходили слухи, что карантин они проводят каждый у себя дома. Недавно Лили и Коул прокомментировали ситуацию.

Лили Рейнхарт, 23-летняя актриса, которая играла роль Бетти Купер в сериале "Ривердэйл" первой призналась о ее состоянии. В интервью журналу Elle девушка рассказала, что последние месяцы были самыми тяжелыми за всю ее жизнь: она находилась в тяжелой депрессии.

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Я не видела света в конце тоннеля, думала, что умираю. Не было другого пути, как пройти сквозь него. Мне часто приходилось видеть, как люди, переживающие душевную боль, заглушают пустоту наркотиками, сексом, алкоголем. Я выбрала другой путь, не убегала, а посмотрела боли прямо в его лицо,

– рассказала актриса.

Лили Рейнхарт и Коул Спроус / Instagram / @lilireinhart

Вчера, 19 августа, 28-летний Коул Спроус, игравший роль Джагхеда Джонса, решил прокомментировать отношения с Лили в Инстаграме. Там он опубликовал ее фото и подтвердил, что пара разошлась.

Сначала я с Лили решили разойтись в январе, потом окончательно приняли решение об этом в марте. У меня был невероятный опыт! Я всегда буду чувствовать себя счастливым и благодарным за то, что имел шанс влюбиться,

– написал актер.

Также Коул сообщил, что скоро на экраны выйдет фильм с участием Лили.

Что известно об отношениях Коула Спроуса и Лили Рейнхарт