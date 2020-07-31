Голлівудський актор Браян Кренстон заявив, що йому діагностували COVID-19. Зірка серіалу "Пуститися берега" вже зумів подолати недугу та закликав всіх прихильників дотримуватись соціальної дистанції і носити медичні маски у людних місцях.

Актор оголосив про подолання коронавірусу на інстаграм-сторінці. 64-річний Браян Кренстон зізнався, що хворів трішки раніше, однак не хотів розголошувати цю інформацію, щоб не привертати увагу преси. Тепер, коли знаменитий американець вже одужав, він вирішив записати ролик для підписників його блогу.

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У відео зірка серіалу "Пуститися берега" зазначив, що мав легку форму COVID-19. Браян Кренстон дотримувався порад ВООЗ, тому не знає, де і коли заразився коронавірусом.

Наразі ви, напевно, відчуваєте себе трохи прив’язаним до місця, обмеженим у рухах і, як і я, хочете кричати, що вже набридло це! Ну, я просто хочу закликати вас до терпіння. Я досить суворо дотримувався всіх правил і все-таки заразився коронавірусом. Так, зараз це здається жахливим, коли через це померло понад 150 тисяч американців. Я був одним із щасливчиків. Легкі симптоми,

– розповів він.

Браян Кренстон закликав усіх продовжувати носити медичну маску, мити руки і зберігати соціальну дистанцію. А щоб допомогти вивчити недугу, актор здав кров у спеціальному центрі для аналізу на антитіла. Також Браян Кренстон зазначив, що готовий надалі здавати кров для переливання хворим на COVID-19.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом у США

Станом на 30 липня США посідають перше місце за кількістю хворих на коронавірус. Там зареєстровано 4 493 661 інфікованого, понад 150 тисяч з них померли від ускладнень, спричинених недугою. Найбільше кількість жертв – серед людей похилого віку та з хронічними хворобами серця і легень.