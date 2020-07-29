Знаменитий італійський тенор Андреа Бочеллі в березні перехворів на коронавірус. Проте вже зараз він закликає ігнорувати карантинні обмеження й вважає, що паніка через поширення COVID-19 була навмисно перебільшена.

Всесвітньо відомий 61-річний співак Андреа Бочеллі спантеличив публіку заявою щодо дотримання карантину під час пандемії коронавірусу. Як інформує BBC, тенор, який у березні переніс легку форму COVID-19, закликав бойкотувати обмеження, адже вважає галас довкола смертельної хвороби роздутим.

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Андреа Бочеллі виступив з промовою на конференції в Сенаті Італії, до якої долучилися опозиційні політики. Він наголосив, що карантин, який запровадили в країні на початку березня, обмежує не лише його пересування, а й змушує відчувати себе в'язнем.

Я не міг вийти з дому, хоча й не вчинив жодного злочину. У моєму віці потрібні сонце та вітамін D,

– пояснив співак.

Він не приховує, що не дотримується карантину й закликав співвітчизників ігнорувати обмеження. Андреа Бочеллі аргументував свою позицію тим, що серед його знайомих немає жодного хворого, який потрапив би в реанімацію через ускладнення від COVID-19.

"Давайте відмовимось дотримуватися цих правил. Давайте читати книги, рухатися, знайомитися, спілкуватися… У мене є восьмирічна дочка, і немислимо, що цим дітям доведеться ходити до школи, ховаючись за масками та бути розділеними шматками скла", – висловився Андреа Бочеллі.

Нагадаємо, що саме тенор Андреа Бочеллі став символом національної єдності у розпал коронавірусу. Тому публіка вражена такими радикальними судженнями зірки, яка на собі відчула коронавірус. Згодом співак запевнив, що ці слова "неправильно зрозумілими" й наголосив, що його фонд допоміг багатьом хворим на COVID-19 побороти недугу.