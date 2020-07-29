Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли в марте переболел коронавирусом. Однако уже сейчас он призывает игнорировать карантинные ограничения и считает, что паника из-за распространения COVID-19 была намеренно преувеличена.

Всемирно известный 61-летний певец Андреа Бочелли озадачил публику заявлением о соблюдении карантина во время пандемии коронавируса. Как информирует BBC, тенор, который в марте перенес легкую форму COVID-19, призвал бойкотировать ограничения, так как считает, что шумиха вокруг смертельной болезни раздута.

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Андреа Бочелли выступил с речью на конференции в Сенате Италии, к которой приобщились оппозиционные политики. Он подчеркнул, что карантин, который ввели в стране в начале марта, ограничивает не только его передвижение, но и заставляет чувствовать себя узником.

Я не мог выйти из дома, хотя и не совершил никакого преступления. В моем возрасте нужны солнце и витамин D,

– объяснил певец.

Он не скрывает, что не соблюдает карантин, и призвал соотечественников игнорировать ограничения. Андреа Бочелли аргументировал свою позицию тем, что среди его знакомых нет ни одного больного, который бы попал в реанимацию из-за осложнения от COVID-19.

"Давайте откажемся придерживаться этих правил. Давайте читать книги, двигаться, знакомиться, общаться... У меня есть восьмилетняя дочь, и немыслимо, что этим детям придется ходить в школу, прячась за масками, и быть разделенными кусками стекла", – высказался Андреа Бочелли.

Напомним, что именно тенор Андреа Бочелли стал символом национального единства в разгар коронавируса. Поэтому публика поражена такими радикальными суждениями звезды, которая на себе ощутила коронавирус. Впоследствии певец заверил, что эти слова были "неправильно поняты", и подчеркнул, что его фонд помог многим больным COVID-19 побороть недуг.