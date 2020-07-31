Голливудский актер Брайан Крэнстон заявил, что ему диагностировали COVID-19. Звезда сериала "Во все тяжкие" уже сумел преодолеть болезнь и призвал всех поклонников придерживаться социальной дистанции и носить медицинские маски в людных местах.

Актер объявил о преодолении коронавируса на инстаграм-странице. 64-летний Брайан Крэнстон признался, что болел чуть раньше, однако не хотел разглашать эту информацию, чтобы не привлекать внимание прессы. Теперь, когда знаменитый американец уже выздоровел, он решил записать ролик для подписчиков его блога.

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В видео звезда сериала "Во все тяжкие" отметил, что имел легкую форму COVID-19. Брайан Крэнстон следовал советам ВОЗ, поэтому не знает, где и когда заразился коронавирусом.

Сейчас вы, наверное, чувствуете себя немного привязанным к месту, ограниченным в движениях и, как и я, хотите кричать, что уже надоело это! Ну, я просто хочу призвать вас к терпению. Я довольно строго придерживался всех правил и все-таки заразился коронавирусом. Да, сейчас это кажется ужасным, когда из-за этого умерли более 150 тысяч американцев. Я был одним из счастливчиков. Легкие симптомы,

– рассказал он.

Брайан Крэнстон призвал всех продолжать носить медицинскую маску, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. А чтобы помочь изучить недуг, актер сдал кровь в специальном центре для анализа на антитела. Также Брайан Крэнстон отметил, что готов в дальнейшем сдавать кровь для переливания больным COVID-19.

Что известно о ситуации с коронавирусом в США

По состоянию на 30 июля США занимают первое место по количеству больных коронавирусом. Там зарегистрирован 4 493 661 инфицированный, более 150 тысяч из них умерли от осложнений, вызванных недугом. Наибольшее количество жертв – среди пожилых людей и с хроническими болезнями сердца и легких.