Зірка популярного серіалу Netflix "Дуже дивні справи" Міллі Боббі Браун знялася в модній фотосесії для видання Who What Wear. Автором стильних знімків в осінніх образах став її старший брат Чарлі Браун.

За словами юної британської актриси, саме рідні найкраще її розуміють та підтримують у роботу, тому й не дивно, що старший брат взявся за співпрацю із сестрою. У фотосесії для Who What Wear Міллі одягнула трендові речі, на які варто звернути увагу восени: квіткові сукні, білі блузи, довгі спідниці, капелюхи і жилети. Зйомка проходила недалеко від сімейного будинку актриси в Атланті, штат Джорджія.

Щодо нової кінострічки "Енола Холмс", прем'єра якої відбудеться 23 вересня 2020 року, то Міллі Боббі Браун переконана, що жінці важливо мати право голосу, щоб її почули. Вона додала, що у стрічці і не лише зіграла головну роль, а й займалась продюсуванням, і в її команді були як жінки, так і чоловіки. Саме так, на її думку, повинен виглядати Голлівуд.

Ми так звикли до галузі, в якій домінують чоловіки, і тому, залучаючи жінок, молодих жінок і молодих людей, я думаю, що ми всі можемо працювати разом в рівних умовах. Я вірю, що в цій індустрії ми можемо створювати прекрасне мистецтво. Ми можемо робити те, що хочемо робити, і саме в цьому бізнесі – і ми можемо робити це разом,

– зазначила 16-річна актриса.



