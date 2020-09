Звезда популярного сериала от Netflix "Очень странные дела" Милли Бобби Браун снялась в модной фотосессии для издания Who What Wear. Автором стильных снимков в осенних образах стал ее старший брат Чарли Браун.

По словам юной британской актрисы, именно родные лучше всех ее понимают и поддерживают в работу, поэтому и не удивительно, что старший брат взялся за сотрудничество с сестрой. В фотосессии для Who What Wear Милли надела трендовые вещи, на которые стоит обратить внимание осенью: цветочные платья, белые блузы, длинные юбки, шляпы и жилеты. Съемка проходила недалеко от семейного дома актрисы в Атланте, штат Джорджия.

Милли Бобби Браун в фотосессии для Who What Wear / Фото Who What Wear



Милли Бобби Браун / Фото Who What Wear



Милли Бобби Браун / Фото Who What Wear

Что касается новой киноленты "Энола Холмс", премьера которой состоится 23 сентября 2020 года, то Милли Бобби Браун убеждена, что женщине важно иметь право голоса, чтобы ее услышали. Она добавила, что в ленте не только сыграла главную роль, но и занималась продюсированием, и в ее команде были как женщины, так и мужчины. Именно так, по ее мнению, должен выглядеть Голливуд.

Мы так привыкли к отрасли, в которой доминируют мужчины, и поэтому, привлекая женщин, молодых женщин и молодых людей, я думаю, что мы все можем работать вместе в равных условиях. Я верю, что в этой индустрии мы можем создавать прекрасное искусство. Мы можем делать то, что хотим делать, и именно в этом бизнесе – мы можем делать это вместе,

– отметила 16-летняя актриса.



Милли Бобби Браун / Фото Who What Wear



Милли Бобби Браун / Фото Who What Wear