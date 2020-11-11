Британський актор, зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт в травні цього року вперше став батьком. Його кохана, акторка Джорджія Грум народила донечку. Тепер чоловік зареєструвався в інстаграмі і показав перше фото з крихіткою.

У стрічках про "Гаррі Поттера" Руперт Грінт зіграв роль Рона Візлі, чим неабияк сподобався глядачам. В актора є ціла армія прихильників і тепер він має особисту сторінку в інстаграмі, де радуватиме аудиторію світлинами з життя.

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Руперт належить до тих знаменитостей, які у той час, поки колеги активно розвивали профілі у соціальних мережах, не мали власної сторінки. Та тепер все змінилося і Грінт зареєструвався в інстаграмі.

Перша публікація Руперта Грінта

Менш, ніж за добу, на акаунт актора підписалося понад 2 мільйони користувачів мережі. Шанувальники знаменитості активно коментують його першу публікацію та вже вподобали її 1,8 мільйона разів.

Допис привернув величезну увагу, бо саме у ньому зірка популярної серії фільмів показав свою донечку. Дівчинка була одягнена у яскраво-рожеву кофту і лежала на своєму татусеві, який насолоджувався моментом та мило усміхався.

Привіт, інстаграме! Я запізнився лише на 10 років, але ось я тут. Я тут, щоб представити вам Венсдей Джі Грінт. Бережіть себе!

– написав у дописі актор.