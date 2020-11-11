Українська співачка Alyosha нещодавно втретє стала мамою. Вона народила донечку, яку назвали Марією. Артистка часто ділиться сімейними світлинами і хоча вона поки що не показала обличчя дівчинки, проте її фото неабияк цікавлять прихильників виконавиці.

Alyosha опублікувала миловидне фото на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 419 тисяч користувачів мережі. Новий допис зіркової матусі спричинив справжній фурор серед її шанувальників, які активно залишають свої коментарі.

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Нове фото Alyosha та її донечки

Співачка позувала, нахилившись над Марією. Виконавиця заплющила очі та щиро усміхалася. Вона мала чудовий зовнішній вигляд, зробила на обличчі легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

Зірка піднесла маленьку ніжку донечки до носика, який Марія стиснула пальчиками. Ця світлина вийшла дуже милою і по-справжньому зачарувала шанувальників виконавиці. А також не залишився без уваги кумедний підпис до кадру, який Alyosha написала "немовлячою" мовою.

Як же це прекрасно! Просто щастя! "Мамо, у тебе ніс трохи завеликий. Отак треба… Ось, отак добре, красиво",

– написала в публікації знаменита мама.

Підписники артистки активно залишають свої коментарі і зазначають, що ця фотографія неймовірно мила.