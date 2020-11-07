Українська виконавиця Alyosha поділилася з шанувальниками кумедним сімейним фото. Зірка показала, як разом із чоловіком і дітьми проводить вихідний.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) з чоловіком вирішили влаштувати сімейну прогулянку вихідного дня. Усі разом вони відправилися в парк, який цієї пори виглядає по-особливому красиво. На особистій сторінці в інстаграмі зірка оприлюднила милий кадр.

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Чоловік Alyosha, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зробив сімейне селфі, щоб назавжди запам'ятати приємну мить. Оскільки погода була досить холодною, то члени зіркового сімейства для проглянки обрали теплі спортивні речі. Позаду батьків бачимо донечку Марію, яка спить у рожевому візочку. А попереду зображені сини Тараса та Олени.

7-річний Роман мило усміхається, а ось 4-річний Марко на фото позує в поганому настрої. У дописі виконавиця зазначила, що у хлопчика зламався іграшковий меч, тому він фотографувався з неохотою. Та скоріш за все, така дрібниця не змогла зіпсувати чудовий день в колі сім'ї.



Alyosha з чоловіком і дітьми / Instagram / @alyoshasinger