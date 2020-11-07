Український телеведучий та актор Юрій Горбунов оприлюднив рідкісне фото сина, якого виховує разом із ведучою Катею Осадчою. Кадр вже встиг розлетітися мережею та викликати активні обговорення серед підписників.

Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова виховує сина Івана. Пара увесь вільний від роботи час намагається присвятити нащадку, тому часто влаштовує сімейні вікенди. Так, на особистій сторінці в інстаграмі ведучий поширив нове зворушливе фото.

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Катя та Юрій не показують обличчя Івана публіці. Вони тримають особисте та сімейне життя подалі від сторонніх очей, тому знімки з сином можна побачити вкрай рідко. Пара з радістю ділиться спільними селфі чи показує кадри з роботи, а ось синочок у профілях батьків з'являється не часто.

Рідкісне фото сина Осадчої та Горбунова

Юрій Горбунов показав, як проводить суботу з сином. Він зробив фото у заміському будинку, де мешкає знаменита сім'я. Ймовірно, світлина була зроблена у вітальні. На тлі бачио великий телевізор, де транслюються мультики, а на передньому плані позує маленький Іван.

Хлопчик тримає у руці зелений фломастер, яким малює у альбомі. Він опустив голову вниз, тому обличчя малюка не можна розгледіти. У дописі зірковий татусь зазначив, що син готує подарунок для бабусі.

Готуємося до бабусиного дня народження! Кращий подарунок – зроблений своїми руками,

– написав у публікації Горбунов.



Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова / Instagram / @gorbunovyuriy

Багатотисячна аудиторія підписників актора активно залишає коментарі зі словами захоплення та компліментами.