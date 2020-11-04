Українська телеведуча Катя Осадча активно ділиться світлинами в мережі, проте її молодшого сина Івана дуже рідко можна побачити на публіці. Його обличчя знаменитість не показує публіці, проте все-таки інколи радує шанувальників миловидними кадрами .

Катя Осадча виховує сина Івана разом із чоловіком, ведучим та актором Юрієм Горбуновим. Закохані часто влаштовують сімейні вікенди чи відпустки за кордоном, на самоізоляції увесь вільний час приділяли синочку. На особистій сторінці в інстаграмі зіркова матуся поділилася світлиною, де показала свого нащадка.

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Телеведуча має напружений робочий графік, багато зйомок та івентів. Проте вона ніколи не забуває приділяти час дітям. Знаменитість виховує сина Іллю від першого шлюбу та Івана, який народився в союзі з Горбуновим. Жінка щаслива, адже поруч із нею найдорожчі чоловіки і вона насолодється кожною миттю, проведеною з ними.

Фото сина Осадчої та Горбунова

Катя Осадча вирішила показати понад 1,5-міільйонній аудиторії підписників миловидне фото. На світлині її син Іван позує, обернувшись спиною до камери, проте це не робить кадр менш милим. Іванко грається з котиком, який поважно лежить на дивані. Видно, що хлопчик любить тварин, адже, судячи з фото, ставиться до них з ніжністю.

Також увагу привертає стильне вбрання Івана. Він зображений у червному спортивному светрі з чорно-білими смугами на рукавах та штанах кольору хакі з написом збоку.

Максимальне мі-мі-мі в одному фото. Кіт не наш, Іван – наш. Наша родина розділилася: я – за котів, Юрій Горбунов – за собак. А які ваші улюблені домашні тварини?

– написала під фотографією ведуча.



Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова / Instagram / @kosadcha