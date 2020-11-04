Украинская телеведущая Катя Осадчая активно делится фотографиями в сети, однако ее младшего сына Ивана очень редко можно увидеть на публике. Его лицо знаменитость не показывает публике, однако все-таки иногда радует поклонников миловидными кадрами .

Катя Осадчая воспитывает сына Ивана вместе с мужем, ведущим и актером Юрием Горбуновым. Влюбленные часто устраивают семейные уикенды или отпуска за границей, на самоизоляции все свободное время уделяли сыну. На личной странице в Инстаграме звездная мамочка поделилась фотографией, где показала своего сына.

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У телеведущей напряженный рабочий график, много съемок и ивентов. Однако она никогда не забывает уделять время детям. Знаменитость воспитывает сына Илью от первого брака и Ивана, который родился в союзе с Горбуновым. Женщина счастлива, ведь рядом с ней самые дорогие мужчины и она наслаждается каждым мгновением, проведенным с ними.

Фото сына Осадчей и Горбунова

Катя Осадчая решила показать более 1,5-миллионной аудитории подписчиков миловидное фото. На фото ее сын Иван позирует, повернувшись спиной к камере, однако это не делает кадр менее милым. Ванечка играет с котиком, который важно лежит на диване. Видно, что мальчик любит животных, ведь, судя по фото, относится к ним с нежностью.

Также внимание привлекает стильный наряд Ивана. Он изображен в красном спортивном свитере с черно-белыми полосами на рукавах и брюках цвета хаки с надписью сбоку.

Максимальное ми-ми-ми в одном фото. Кот не наш, Иван – наш. Наша семья разделилась: я – за котов, Юрий Горбунов – за собак. А какие ваши любимые домашние животные?

– написала под фотографией ведущая.

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова / Instagram / @kosadcha