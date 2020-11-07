Юрий Горбунов показал редкую фотографию сына
Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов обнародовал редкое фото сына, которого воспитывает вместе с ведущей Катей Осадчей. Кадр уже успел разлететься по сети и вызвать активные обсуждения среди подписчиков.
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают сына Ивана. Пара все свободное от работы время старается посвятить мальчику, поэтому часто устраивают семейные уикенды. Так, на личной странице в инстаграм ведущий распространил новое трогательное фото.
Интересно Катя Осадчая очаровала сеть редким фото маленького сына
Катя и Юрий не показывают лица Ивана публике. Они держат личную и семейную жизнь подальше от посторонних глаз, поэтому снимки с сыном можно увидеть крайне редко. Пара с радостью делится совместными селфи или показывает кадры с работы, а вот сынишка в профилях родителей появляется нечасто.
Редкое фото сына Осадчей и Горбунова
Юрий Горбунов показал, как проводит субботу с сыном. Он сделал фото в загородном доме, где живет знаменитая семья. На фоне видим большой телевизор, где транслируются мультики, а на переднем плане позирует маленький Иван.
Мальчик держит в руке зеленый фломастер, которым рисует в альбоме. Он опустил голову вниз, поэтому лицо малыша невозможно разглядеть. В заметке звездный папа отметил, что сын готовит подарок для бабушки.
Готовимся к бабушкиному дню рождения! Лучший подарок-сделанный своими руками,
– написал в публикации Горбунов.
Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова / Instagram / @gorbunovyuriy
Многотысячная аудитория подписчиков актера активно оставляет комментарии со словами восхищения и комплиментами.
- Молодчинка! Бабушке будет очень приятно!
- Красивый мальчик и внучек!
- Такие подарки самый милые!
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