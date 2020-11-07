Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов обнародовал редкое фото сына, которого воспитывает вместе с ведущей Катей Осадчей. Кадр уже успел разлететься по сети и вызвать активные обсуждения среди подписчиков.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов воспитывают сына Ивана. Пара все свободное от работы время старается посвятить мальчику, поэтому часто устраивают семейные уикенды. Так, на личной странице в инстаграм ведущий распространил новое трогательное фото.

Интересно Катя Осадчая очаровала сеть редким фото маленького сына

Катя и Юрий не показывают лица Ивана публике. Они держат личную и семейную жизнь подальше от посторонних глаз, поэтому снимки с сыном можно увидеть крайне редко. Пара с радостью делится совместными селфи или показывает кадры с работы, а вот сынишка в профилях родителей появляется нечасто.

Редкое фото сына Осадчей и Горбунова

Юрий Горбунов показал, как проводит субботу с сыном. Он сделал фото в загородном доме, где живет знаменитая семья. На фоне видим большой телевизор, где транслируются мультики, а на переднем плане позирует маленький Иван.

Мальчик держит в руке зеленый фломастер, которым рисует в альбоме. Он опустил голову вниз, поэтому лицо малыша невозможно разглядеть. В заметке звездный папа отметил, что сын готовит подарок для бабушки.

Готовимся к бабушкиному дню рождения! Лучший подарок-сделанный своими руками,

– написал в публикации Горбунов.



Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова / Instagram / @gorbunovyuriy

Многотысячная аудитория подписчиков актера активно оставляет комментарии со словами восхищения и комплиментами.