Украинская исполнительница Alyosha поделилась с поклонниками забавным семейным фото. Звезда показала, как вместе с мужем и детьми проводит выходной.

Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) с мужем решили устроить семейную прогулку выходного дня. Все вместе они отправились в парк, который в эту пору выглядит по-особенному красиво. На личной странице в инстаграм звезда обнародовала милый кадр.

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Муж Alyosha, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя сделал семейное селфи, чтобы навсегда запомнить приятное мгновение. Поскольку погода была достаточно холодной, то члены звездного семейства для прогулки выбрали теплые спортивные вещи. Позади родителей видим дочь Марию, которая спит в розовой коляске. А впереди изображены сыновья Тараса и Елены.

7-летний Роман мило улыбается, а вот 4-летний Марко на фото позирует в плохом настроении. В заметке исполнительница отметила, что у мальчика сломался игрушечный меч, поэтому он фотографировался с неохотой. Но скорее всего, такая мелочь не смогла испортить замечательный день в кругу семьи.



Alyosha с мужем и детьми / Instagram / @alyoshasinger