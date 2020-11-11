Украинская певица Alyosha недавно в третий раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвали Марией. Артистка часто делится семейными фотографиями и хотя она пока не показала лицо девочки, однако ее фото изрядно интересуют поклонников исполнительницы.

Alyosha опубликовала миловидное фото на личной странице в инстаграме, за которой следят 419 тысяч пользователей сети. Новый пост звездной мамочки вызвал настоящий фурор среди ее поклонников, которые активно оставляют свои комментарии.

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Новое фото Alyosha и ее дочери

Певица позировала, наклонившись над Марией. Исполнительница закрыла глаза и искренне улыбалась. У нее был прекрасный внешний вид, она сделала на лице легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

Звезда поднесла маленькую ножку дочери к носику, который Мария сжала пальчиками. Эта фотография получилась очень милой и по-настоящему очаровала поклонников исполнительницы. А также не осталась без внимания забавная подпись к кадру, который Alyosha написала на "младенческом" языке.

Как же это прекрасно! Просто счастье! "Мама, у тебя нос немного великоват. Вот так надо... Вот, так хорошо, красиво",

– написала в публикации знаменитая мама.

Читатели артистки активно оставляют свои комментарии и отмечают, что эта фотография невероятно милая.