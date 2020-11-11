Британский актер, звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт в мае этого года впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса Джорджия Грум родила дочь. Теперь мужчина зарегистрировался в Инстаграме и показал первое фото с крохой.

В лентах о "Гарри Поттере" Руперт Гринт сыграл роль Рона Уизли, чем изрядно понравился зрителям. У актера есть целая армия поклонников и теперь он имеет личную страницу в инстаграме, где будет радовать аудиторию фотографиями из жизни.

Смотрите также Alyosha очаровала сеть фотографией с маленькой дочкой

Руперт принадлежит к тем знаменитостям, которые в то время, пока коллеги активно развивали профили в социальных сетях, не имели собственной страницы. Но теперь все изменилось и Гринт зарегистрировался в Инстаграме.

Первая публикация Руперта Гринта

Менее чем за сутки на аккаунт актера подписалось более 2 миллионов пользователей сети. Поклонники знаменитости активно комментируют его первую публикацию и уже полюбили ее 1,8 миллиона раз.

Сообщение привлекло огромное внимание, потому что именно в нем звезда популярной серии фильмов показал свою дочь. Девочка была одета в ярко-розовую кофту и лежала на своем папочке, который наслаждался моментом и мило улыбался.

Привет, Инстаграм! Я опоздал всего на 10 лет, но вот я здесь. Я здесь, чтобы представить вам Венсдей Джи Гринт. Берегите себя!

– написал в заметке актер.