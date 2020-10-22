33-річна британська акторка і зірка "Гаррі Поттера" Джессі Кейв народила третю дитину. Вона стала мамою хлопчика та зізналась, що треті пологи були екстремальними. Знаменитість показала малюка в перші хвилини життя, чим підкорила публіку.

На особистій сторінці в інстаграмі з 137-тисячною аудиторією Джессі Кейв оголосила, що стала мамою втретє. Хлопчика назвали Абрахамом Бенджаміном. Він з'явився на світ всього за 40 хвилин після того, як в акторки відійшли води. Проте останні пологи вона називає найбільш екстремальними.

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Трохи екстремальні, але такі ж були його рухи впродовж усієї вагітності! Це був зовсім інший досвід, ніж мої перші двоє пологів,

– написала Джессі Кейв.

Зараз новоспечена багатодітна матуся разом з новонародженим сином перебуває у відділенні дитячої реанімації. Проте Джессі Кейв запевняє, що Абрахам Бенджамін сильний хлопчик і зі всіма випробуваннями впорається швидко. У мережі вона показала фото, зроблене в перші хвилини життя сина в пологовому будинку. З високим пучком оголена акторка, закутавшись у простирадло, тримає крихітного малюка. Цей чуттєвий кадр демонструє, наскільки Джессі Кейв розчулена народженням сина.

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера", яка зіграла роль Лаванди Браун, вже виховує двох спільних дітей – 5-річного сина Донні та 3-річну доньку Марго. Зазначимо, що з батьком дітей коміком Альфі Брауном Джессі Кейв познайомилась 2012 року. Вона завагітніла від бойфренда у першу ніч, яку пара провела разом. Акторка була готова виховувати дитину самостійно, однак закохані досі разом.