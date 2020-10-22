33-летняя британская актриса и звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв родила третьего ребенка. Она стала мамой мальчика и призналась, что третьи роды были экстремальными. Знаменитость показала малыша в первые минуты жизни, чем покорила публику.

На личной странице в инстаграм со 137-тысячной аудиторией Джесси Кейв объявила, что стала мамой в третий раз. Мальчика назвали Абрахамом Бенджамином. Он появился на свет всего через 40 минут после того, как у актрисы отошли воды. Однако последние роды она называет самыми экстремальными.

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Немного экстремальные, но такие же были его движения на протяжении всей беременности! Это был совсем другой опыт, чем мои первые двое родов,

– написала Джесси Кейв.

Сейчас новоиспеченная многодетная мамочка вместе с новорожденным сыном находится в отделении детской реанимации. Однако Джесси Кейв уверяет, что Абрахам Бенджамин сильный мальчик и со всеми испытаниями справится быстро. В сети она показала фото, сделанное в первые минуты жизни сына в роддоме. С высоким пучком обнаженная актриса, закутавшись в простыню, держит крошечного малыша. Этот чувственный кадр демонстрирует, насколько Джесси Кейв растрогана рождением сына.

Напомним, звезда "Гарри Поттера", сыгравшая роль Лаванды Браун, уже воспитывает двух общих детей – 5-летнего сына Донни и 3-летнюю дочь Марго. Отметим, что с отцом детей комиком Альфи Брауном Джесси Кейв познакомилась в 2012 году. Она забеременела от бойфренда в первую ночь, которую пара провела вместе. Актриса была готова воспитывать ребенка самостоятельно, однако влюбленные до сих пор вместе.