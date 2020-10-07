Патрік Джей Адамс і Меган Маркл зіграли закохане подружжя в серіалі "Форс-мажори". За час зйомок вони подружилися, Патрік навіть був гостем на весіллі Меган. Але зараз їхнє спілкування частково припинилося.

Патрік Джей Адамс, зірка серіалу "Форс-мажори", нещодавно дав інтерв'ю Radio Times. Там він розповів про стосунки з Меган Маркл, яка зіграла кохану дружину актора.

Цікаво Принц Вільям показав дітей у документальному фільмі: миловидні фото

Незважаючи на те, що Патрік Джей Адамс та Меган Маркл подружилися поза зйомками серіалу, ба більше – актор був гостем на весіллі жінки, зараз спілкування між ними припинилося.

Чесно кажучи, я думаю, що наляканий. Я не сумніваюсь, що в будь-який момент міг би взяти слухавку й подзвонити їй, але я не знаю, що б сказав,

– зізнався актор.

Він додав, що після народження в Меган та принца Гаррі сина Арчі, а в Патріка доньки, вони ще підтримували зв'язок. Тоді колишні колеги спілкувалися та надіслали один одному декілька подарунків.



Меган Маркл з Патріком Джеєм Адамсом, кадр з серіалу / imbd.com

Але зараз Патрік Джей стверджує, що просто боїться подзвонити Меган. Його лякає сама думка про те, що потрібно побороти себе та почати цю розмову. Актор додав, що неабияк схвильований постійною увагою преси до жінки.

"Знаючи, що в Меган на серці та якою милосердною вона може бути, тяжко на це дивитися. Адже ти хочеш, щоб від твоїх друзів просто відчепилися і вони могли спокійно розвивати особисте життя", – розповів актор.

Патрій Джей Адамс додав, що слідкує за діяльністю Меган. Він радий за те, що Маркл бере активну участь в громадянському житті США та зізнався, що сумує за колишньою колегою.