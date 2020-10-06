На британські екрани телевізорів вийде новий документальний фільм. У ньому можна буде побачити принца Вільяма, а також дітей герцога Кембриджського.

The Daily Mail повідомляє, що 6 жовтня вийде новий документальний фільм про роботу та подорожі герцога: "Принц Вільям: Планета для нас всіх". У стрічці можна побачити дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма.

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У відео можна буде помилуватися 7-річним принцом Джорджем, який копає яму лопатою, 5-річною Шарлоттою, що висаджує квіти. Без роботи не залишився і дворічний принц Луї, але він просто грався з відерцем на піску.



Принц Джордж / The Daily Mail

Принц Вільям зустрічався з учнями початкової католицької школи Всіх Святих в Ліверпулі, які поцікавилися про його дітей. Чоловік зізнався, що сини та донька – "страшенні задираки" та часто "підбурюють один одного".



Принцеса Шарлотта / The Daily Mail

Герцог Кембриджський зізнався, що батьківство неабияк змінило його світогляд. Зокрема, після народження дітей він замислився про види тварин, які починають зникати. Також принц Вільям почав роботу над рятівництвом носорогів після того, як відвідав Національний парк Мкомазі в Танзанії.



Принц Луї / The Daily Mail

Він додав, що почав роздумувати над тим, що через проблему браконьєрства, носорогів зовсім не стане тоді, коли найменшим його дітям виповниться 20 років. Тому він намагається вживати різних заходів для збереження природи.