Принц Вільям показав дітей у документальному фільмі: миловидні фото
На британські екрани телевізорів вийде новий документальний фільм. У ньому можна буде побачити принца Вільяма, а також дітей герцога Кембриджського.
The Daily Mail повідомляє, що 6 жовтня вийде новий документальний фільм про роботу та подорожі герцога: "Принц Вільям: Планета для нас всіх". У стрічці можна побачити дітей Кейт Міддлтон та принца Вільяма.
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У відео можна буде помилуватися 7-річним принцом Джорджем, який копає яму лопатою, 5-річною Шарлоттою, що висаджує квіти. Без роботи не залишився і дворічний принц Луї, але він просто грався з відерцем на піску.
Принц Джордж / The Daily Mail
Принц Вільям зустрічався з учнями початкової католицької школи Всіх Святих в Ліверпулі, які поцікавилися про його дітей. Чоловік зізнався, що сини та донька – "страшенні задираки" та часто "підбурюють один одного".
Принцеса Шарлотта / The Daily Mail
Принц Луї / The Daily Mail