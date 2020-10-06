Принц Уильям показал детей в документальном фильме: милые фото
На британские экраны телевизоров выйдет новый документальный фильм. В нем можно будет увидеть принца Уильяма, а также детей герцога Кембриджского.
The Daily Mail сообщает, что 6 октября выйдет новый документальный фильм о работе и путешествиях герцога: "Принц Уильям: Планета для нас всех". В ленте можно увидеть детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
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В видео можно будет полюбоваться 7-летним принцем Джорджем, который копает яму лопатой, 5-летней Шарлоттой, что высаживает цветы. Без работы не остался и двухлетний принц Луи, но он просто игрался с ведерком на песке.
Принц Джордж / The Daily Mail
Принц Уильям встречался с учениками начальной католической школы Всех Святых в Ливерпуле, которые поинтересовались о его детях. Мужчина признался, что сыновья и дочь – "страшные задиры" и часто "подстрекают друг друга".
Принцесса Шарлотта / The Daily Mail
Принц Луи / The Daily Mail