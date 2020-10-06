На британские экраны телевизоров выйдет новый документальный фильм. В нем можно будет увидеть принца Уильяма, а также детей герцога Кембриджского.

The Daily Mail сообщает, что 6 октября выйдет новый документальный фильм о работе и путешествиях герцога: "Принц Уильям: Планета для нас всех". В ленте можно увидеть детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

К теме Дети герцогов Кембриджских задали вопрос любимой звезде: трогательное видео

В видео можно будет полюбоваться 7-летним принцем Джорджем, который копает яму лопатой, 5-летней Шарлоттой, что высаживает цветы. Без работы не остался и двухлетний принц Луи, но он просто игрался с ведерком на песке.



Принц Джордж / The Daily Mail

Принц Уильям встречался с учениками начальной католической школы Всех Святых в Ливерпуле, которые поинтересовались о его детях. Мужчина признался, что сыновья и дочь – "страшные задиры" и часто "подстрекают друг друга".



Принцесса Шарлотта / The Daily Mail

Герцог Кембриджский признался, что отцовство изрядно изменило его мировоззрение. В частности, после рождения детей он задумался о видах животных, которые начинают исчезать. Также принц Уильям начал работу над спасением носорогов после того, как посетил Национальный парк Мкомази в Танзании.



Принц Луи / The Daily Mail

Он добавил, что начал размышлять над тем, что из-за проблемы браконьерства, носорогов совсем не станет тогда, когда самым маленьким его детям исполнится 20 лет. Поэтому он старается предпринимать различные меры для сохранения природы.