Патрик Джей Адамс и Меган Маркл сыграли влюбленных супругов в сериале "Форс-мажоры". За время съемок они подружились, Патрик даже был гостем на свадьбе Меган. Но сейчас их общение частично прекратилось.

Патрик Джей Адамс, звезда сериала "Форс-мажоры", недавно дал интервью Radio Times. Там он рассказал об отношениях с Меган Маркл, сыгравшей любимую жену актера.

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Несмотря на то, что Патрик Джей Адамс и Меган Маркл подружились вне съемок сериала, более того, актер был гостем на свадьбе женщины, сейчас общение между ними прекратилось.

Честно говоря, я думаю, что напуган. Я не сомневаюсь, что в любой момент мог бы взять трубку и позвонить ей, но я не знаю, что бы сказал,

– признался актер.

Он добавил, что после рождения у Меган и принца Гарри сына Арчи, а у Патрика дочери, они еще поддерживали связь. Тогда бывшие коллеги общались и прислали друг другу несколько подарков.



Меган Маркл с Патриком Джеем Адамсом, кадр из сериала / imbd.com

Но сейчас Патрик Джей утверждает, что просто боится позвонить Меган. Его пугает сама мысль о том, что нужно побороть себя и начать этот разговор. Актер добавил, что изрядно взволнован постоянным вниманием прессы к женщине.

"Зная, что у Меган на сердце и какой милосердной она может быть, тяжело на это смотреть. Ведь ты хочешь, чтобы от твоих друзей просто отстали и они могли спокойно развивать личную жизнь", – рассказал актер.

Патрик Джей Адамс добавил, что следит за деятельностью Меган. Он рад, что Маркл активно участвует в гражданской жизни США и признался, что скучает по бывшей коллеге.