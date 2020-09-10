Американська актриса Дрю Беррімор чотири року тому втретє розлучилась. У новому інтерв'ю вона поділилась, що більше ніколи не одружиться через невдалий досвід у житті.

Різку заяву 45-річна актриса зробила в інтерв'ю виданню People. За її словами, з неї уже вистачить невдалих шлюбів, тому вона більше не збирається йти під вінець.

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Ніколи. Ніколи, ніколи, ніколи! Я ніколи більше не вийду заміж! Я вважаю, що людям не варто говорити "ніколи", але я правда ніколи не вийду заміж. У мене є два шляхи: зробити висновки і визнати, що у мене не вийшло, і бути як Елізабет Тейлор,

– поділилась зірка фільму 2003 року "Дюплекс".

Причиною такому рішенню знаменитість назвала неприємний шлюборозлучний процес, який вона пережила тричі. "Я більше ніколи не хочу бути пов'язаною з кимось. Якщо ви розходитесь з кимось, ви просто живете далі, але розлучення – це інша справа", – пояснила Дрю Беррімор.

Жінка не відкидає варіант, що знову може закохатись і розпочати стосунки, але останні її спроби знайти цікавого чоловіка закінчились провалом.

"Не бажання виходити заміж – не означає, що я не хотіла б зустріти когось. Я безнадійний романтик і я відкрита для кохання, але я не шукаю його. Я ходила на пару побачень. Багато людей просто переслідували мене. А одного разу я домовилася сходити на побачення з одним хлопцем, і в той момент, коли ми повинні були зустрітися, він просто написав: "Я не можу". Тому я краще проведу час з друзями", – підсумувала актриса.

Що відомо про особисте життя Дрю Беррімор?

Незважаючи на успішну кінокар'єру, її життя було наповнене багатьма особистими драмами. Вперше вона отримала пропозицію одруження у віці 16 років – їй освідчився Леленд Хейворд, правнук голлівудського продюсера Леленда Хейворда. Заручини були розірвані черех кілька місяців. Беррімор також була заручена і жила з музикантом Джеймі Волтерсом з 1992 по 1993 рік. Вперше вона одружилась у 19-річному віці (1994) з власником бару у Лос-Анджелесі Джеремі Томасом. Їхній шлюб тривав всього два місяці, а офіційно розлучились вони у 1995-му.

Нові стосунки з гітаристом групи Hole Еріком Ерландсоном у неї зародились у 1994 році, але через кілька років завершились. Після чого у 1999-му в неї почались стосунки із колегою по фільму "Ангели Чарлі" – Томом Гріном. У 2000 році вони повінчалися, а у липні 2001 офіційно одружилися. Вже через кілька місяців, у грудні 2001-го актор подав на розлучення, яке офіційно завершилось у жовтні 2002-го року.

Наступні романи у Дрю Беррімор були з барабанщиком групи The Strokes Фабріціо Моретті та з актором Джастіном Лонгом. У 2011 році актриса почала зустрічатися з арт-консультантом Віллом Копельманом і вже у січні 2012 року пара заявила про заручини. У червні 2012 року закохані одружились і протягом наступних чотирьох років в них народилось двоє дітей – донька Олів та син Френкі. У квітні 2016 року пара заявила про розлучення і в серпні офіційний шлюборозлучний процес було завершено. Що цікаво, у 2003 році Дрю Беррімор заявляла, що завжди вважала себе бісексуалкою.