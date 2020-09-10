Американская актриса Дрю Бэрримор четыре года назад в третий раз развелась. В новом интервью она поделилась, что больше никогда не женится из-за неудачного опыта в жизни.

Резкое заявление 45-летняя актриса сделала в интервью изданию People. По ее словам, с нее уже хватит неудачных браков, поэтому она больше не собирается идти под венец.

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Никогда. Никогда, никогда, никогда! Я никогда больше не выйду замуж! Я считаю, что людям не стоит говорить "никогда", но я правда никогда не выйду замуж. У меня есть два пути: сделать выводы и признать, что у меня не получилось, и быть как Элизабет Тейлор,

– поделилась звезда фильма 2003 года "Дюплекс".

Причиной такому решению знаменитость назвала неприятный бракоразводный процесс, который она пережила трижды. "Я больше никогда не хочу быть связанной с кем-то. Если вы расходитесь с кем-то, вы просто живете дальше, но развод – это другое дело", – объяснила Дрю Бэрримор.

Женщина не исключает вариант, что снова может влюбиться и начать отношения, но последние ее попытки найти интересного мужчину закончились провалом.

"Не желание выходить замуж – не значит, что я не хотела бы встретить кого-то. Я безнадежный романтик и я открыта для любви, но я не ищу ее. Я ходила на пару свиданий. Многие люди просто преследовали меня. А однажды я договорилась сходить на свидание с одним парнем, и в тот момент, когда мы должны были встретиться, он просто написал: "Я не могу". Поэтому я лучше проведу время с друзьями", – подытожила актриса.

Что известно о личной жизни Дрю Бэрримор?

Несмотря на успешную кинокарьеру, ее жизнь была наполнена многими личными драмами. Впервые она получила предложение женитьбы в возрасте 16 лет – ей сделал предложение Лелэнд Хейуорд, правнук голливудского продюсера Лелэнда Хейуорда. Помолвка была расторгнута через несколько месяцев. Бэрримор также была помолвлена и жила с музыкантом Джейми Уолтерсом с 1992 по 1993 год. Впервые она вышла замуж в 19-летнем возрасте (1994) за владельца бара в Лос-Анджелесе Джереми Томаса. Их брак длился всего два месяца, а официально развелись они в 1995-м.

Новые отношения с гитаристом группы Hole Эриком Эрландсоном у нее зародились в 1994 году, но через несколько лет завершились. После чего в 1999-м у нее начались отношения с коллегой по фильму "Ангелы Чарли" – Томом Грином. В 2000 году они обвенчались, а в июле 2001 официально поженились. Уже через несколько месяцев, в декабре 2001-го актер подал на развод, который официально завершился в октябре 2002-го года.

Следующие романы у Дрю Бэрримор были с барабанщиком группы The Strokes Фабрицио Моретти и с актером Джастином Лонгом. В 2011 году актриса начала встречаться с арт-консультантом Уиллом Копельманом и уже в январе 2012 года пара заявила о помолвке. В июне 2012 года влюбленные поженились и в течение следующих четырех лет у них родилось двое детей – дочь Олив и сын Фрэнки. В апреле 2016 года пара заявила о разводе и в августе официальный бракоразводный процесс был завершен. Что интересно, в 2003 году Дрю Бэрримор заявляла, что всегда считала себя бисексуалкой.