Сьогодні, 21 грудня, мешканці Північної півкулі стануть свідками зимового сонцестояння, яке офіційно знаменує початок астрономічної зими. О котрій годині буде сонцеворот – пише 24 Канал з посиланням на Astro Home Site.

О котрій годині буде зимове сонцестояння 2025?

Точний момент зимового сонцестояння за київським часом настане о 17:03, коли центр Сонця проходитиме через найпівденнішу точку екліптики. Саме в цю хвилину нахил земної осі у напрямку від небесного світила досягне свого річного максимуму, що зробить майбутній день найкоротшим, а ніч – найдовшою в році.

Попри те, що за календарем зима триває вже три тижні, з цієї миті розпочинається новий природний цикл, оскільки Сонце поступово почне свій зворотний шлях, зазначає Space. Хоча попереду на українців ще чекають найхолодніші місяці, зоря з кожним днем підійматиметься все вище над горизонтом, даруючи більше світла.

О котрій годині буде зимове сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Що робили предки у День зимового сонцестояння?