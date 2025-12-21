Саме тому з ним було пов'язано чимало заборон і прикмет. Що не можна робити в День зимового сонцестояння 2025 – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".
Народні прикмети Дня зимового сонцестояння
- Якщо 21 грудня холодно та морозно, то така ж погода буде і на Новий рік.
- Якщо сьогодні піде дощ, то весна буде мокрою.
- Якщо почуєте грім, то очікуйте сильного вітру.
- Якщо на деревах помітите іній, то очікуйте великого врожаю в наступному році.
- Якщо на вулиці вітряно, то в наступному році буде поганий врожай.
- Якщо пішов сніг, то влітку буде багато дощів.
- Якщо почуєте спів синичок, то на наступний день вдарять морози.
Що не можна робити у День зимового сонцестояння?
Вважається, що День зимового сонцестояння має особливу енергетику, тому важливо тримати емоції під контролем. Так, 21 грудня важливо уникати сварок та з'ясування стосунків з близькими. Також краще відкласти ухвалення доленосних рішень, адже виникає великий ризик помилитися.
Водночас, замість гучних вечірок та застіль з алкоголем, присвятіть час родинному затишку. Наші пращури вірили, що у День зимового сонцестояння на вулиці панує нечиста сила, тому намагалися не виходити з дому без потреби, а для захисту розпалювали багаття.
Також пам'ятайте про помірність у їжі та щедрість. Тому не відмовляйте тим, хто просить про допомогу, щоб не накликати на себе скруту.
Коли буде День зимового сонцестояння?
- У 2025 році зимове сонцестояння припадає на неділю, 21 грудня. Точний момент сонцевороту настане о 17:03 за київським часом, зауважує Astro Home Site. Саме у цей день розпочинається астрономічна зима. Крім того, ця дата знаменує собою пік темної пори року.
- Саме цієї доби Північна півкуля Землі буде нахилена у бік, протилежний від Сонця, на максимальну відстань.
- Крім того, у День зимового сонцестояння світловий день буде найкоротшим, а ніч – найдовшою у році.