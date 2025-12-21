Саме тому з ним було пов'язано чимало заборон і прикмет. Що не можна робити в День зимового сонцестояння 2025 – пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Народні прикмети Дня зимового сонцестояння

Якщо 21 грудня холодно та морозно, то така ж погода буде і на Новий рік.

Якщо сьогодні піде дощ, то весна буде мокрою.

Якщо почуєте грім, то очікуйте сильного вітру.

Якщо на деревах помітите іній, то очікуйте великого врожаю в наступному році.

Якщо на вулиці вітряно, то в наступному році буде поганий врожай.

Якщо пішов сніг, то влітку буде багато дощів.

Якщо почуєте спів синичок, то на наступний день вдарять морози.

Що не можна робити у День зимового сонцестояння?

Вважається, що День зимового сонцестояння має особливу енергетику, тому важливо тримати емоції під контролем. Так, 21 грудня важливо уникати сварок та з'ясування стосунків з близькими. Також краще відкласти ухвалення доленосних рішень, адже виникає великий ризик помилитися.

Водночас, замість гучних вечірок та застіль з алкоголем, присвятіть час родинному затишку. Наші пращури вірили, що у День зимового сонцестояння на вулиці панує нечиста сила, тому намагалися не виходити з дому без потреби, а для захисту розпалювали багаття.

Також пам'ятайте про помірність у їжі та щедрість. Тому не відмовляйте тим, хто просить про допомогу, щоб не накликати на себе скруту.

День зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Коли буде День зимового сонцестояння?