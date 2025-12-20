А для того, щоб закласти щасливу долю на наступні 12 місяців, потрібно було дотримуватися чітких правил. Детальніше про заборони Дня зимового сонцестояння – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".
День зимового сонцестояння 2025: що не можна робити?
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто ухвалювати важливі рішення.
- Не можна сперечатися та сваритися з рідними.
- Не слід конфліктувати та пліткувати.
- Не рекомендується бути скупим.
- Не варто виходити з дому у День зимового сонцестояння.
- Не можна пити алкоголь.
- Не слід переїдати.
- Не рекомендується гучно святкувати та розважатися.
Що не можна робити в День зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik
Що відомо про День зимового сонцестояння 2025?
- У 2025 році зимове сонцестояння припадає на 21 грудня. Точний момент сонцевороту настане о 17:03 за київським часом, зазначає Astro Home Site.
- Водночас День зимового сонцестояння – момент, коли світловий день буде найкоротшим, а ніч – найдовшою у році. Саме цієї доби Північна півкуля Землі буде нахилена у бік, протилежний від Сонця, на максимальну відстань.
- Що цікаво, одразу після дня зимового сонцестояння світловий день почне поступово збільшуватися. Спочатку це будуть лише хвилини, але вже до кінця січня приріст світла стане відчутним. Наші предки називали цей період "Народженням нового Сонця", адже темрява починає відступати, поступаючись місцем весні.