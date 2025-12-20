А для того, щоб закласти щасливу долю на наступні 12 місяців, потрібно було дотримуватися чітких правил. Детальніше про заборони Дня зимового сонцестояння – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

День зимового сонцестояння 2025: що не можна робити?

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Не варто ухвалювати важливі рішення.

Не можна сперечатися та сваритися з рідними.

Не слід конфліктувати та пліткувати.

Не рекомендується бути скупим.

Не варто виходити з дому у День зимового сонцестояння.

Не можна пити алкоголь.

Не слід переїдати.

Не рекомендується гучно святкувати та розважатися.

Що не можна робити в День зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik

Що відомо про День зимового сонцестояння 2025?