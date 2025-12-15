Саме цієї доби Північна півкуля Землі буде нахилена у бік, протилежний від Сонця, на максимальну відстань. Про дату Дня зимового сонцестояння – розповідає 24 Канал з посиланням на Space.

Коли День зимового сонцестояння 2025?: точна дата

У 2025 році зимове сонцестояння припадає на 21 грудня. Точний момент сонцевороту настане о 17:02 за київським часом, зауважує Astro Home Site. Саме у цей день розпочинається астрономічна зима. Крім того, ця дата знаменує собою пік темної пори року.

Що цікаво, одразу після дня зимового сонцестояння світловий день почне поступово збільшуватися. Спочатку це будуть лише хвилини, але вже до кінця січня приріст світла стане відчутним. Наші предки називали цей період "Народженням нового Сонця", адже темрява починає відступати, поступаючись місцем весні.

Важливо зазначити, що дата зимового сонцестояння не є сталою та може змінюватися між 20, 21 та 22 грудня через особливості календарного циклу та високосних років. Однак у 2025 році ця астрономічна подія настане 21 грудня.

День зимового сонцестояння 2025: традиції наших предків