Традиційно це свято відзначають протягом восьми днів. Детальніше про те, що не можна робити під час Хануки – пише 24 Канал з посиланням на History.

Цікаво 14 грудня – яке церковне свято: хто сьогодні має іменини

Що не можна робити під час Хануки – 2025?

Не можна займатися буденними хатніми справами, зокрема прати, прасувати одяг чи проводити генеральне прибирання.

Не варто розпочинати ремонт вдома.

Не слід дотримуватися дієт або обмежувати себе в їжі.

Не рекомендується сумувати, плакати чи свідомо відмовлятися від веселощів і розваг.

Не можна нехтувати головною традицією свята – щоденним запалюванням свічок у ханукії.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Традиції Хануки в євреїв / Фото Freepik

Які особливості святкування Хануки в євреїв?

Найбільш впізнаваним обрядом свята стало щоденне запалювання вогнів на спеціальному дев'ятисвічнику – ханукії. Що цікаво, цей ритуал має свій чіткий порядок. У перший вечір запалюють лише одну крайню свічку, а кожного наступного дня додають нову. Так триває до восьмого вечора, коли ханукія сяє вже вісьмома вогнями.

Цей підсвічник заведено ставити на підвіконня або біля вхідних дверей задля виконання заповіді "пірсумей ніса" – розголошення дива. Мерехтіння вогнів має бути видно з вулиці, щоб кожен перехожий міг розділити радість свята і згадати про перемогу світла над темрявою, зазначає Britannica.

Вшанування дивовижної олії, що горіла вісім днів замість одного в Єрусалимському храм, знайшло своє яскраве відображення в кулінарних традиціях. Святковий стіл на Хануку неможливо уявити без страв, щедро приготованих у фритюрі або на сковороді. Серед найпопулярніших частувань:

Латкес – хрусткі картопляні оладки, які традиційно подають зі сметаною або яблучним соусом.

– хрусткі картопляні оладки, які традиційно подають зі сметаною або яблучним соусом. Суфганійот – пухкі дріжджові пончики, обсмажені в олії. Їх зазвичай наповнюють червоним джемом і посипають цукровою пудрою. Втім, вони можуть мати найрізноманітніші начинки, зокрема шоколад і заварний крем.

У Хануку також особливу увагу приділяють дітям. Поки горять свічки, малеча грає у традиційну чотиригранну дзиґу, відому як "дрейдл". На кожній з її чотирьох граней написана літера єврейського алфавіту: "Нун", "Ґімель", "Ге", "Шин". Це абревіатура фрази "Нес гадоль гая шам" – "Диво велике сталося там", тобто в Єрусалимі.

Щоб заохотити дітей до вивчення історії та традицій, дорослі дарують їм "ханука-ґелт" – ханукальні гроші. Часто це справжні невеликі суми грошей, частину з яких заведено віддавати на благодійність, щоб змалечку вчитися допомагати іншим. Однак найулюбленішим варіантом для малечі залишаються шоколадні монетки у золотій фользі.