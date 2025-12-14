У цей день наші предки проводили час вдома. Про Дні ангела й інші свята 14 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті мучеників Тирса, Левкія та Калиніка

У III столітті в місті Кесарія Віфінська, у часи правління імператора Декія, відбувалися жорстокі гоніння християн. Тоді вірян змушували зрікатися своєї віри та приносити жертви язичницьким ідолам під страхом смерті. Першим проти несправедливості повстав Левкій. Так, він відкрито виступив на захист переслідуваних вірян, через що викликав гнів імператора та згодом загинув. Водночас за відданість Ісусу Христу судили й святого Тирса. Його піддали нелюдським тортурам, намагаючись зламати дух. Однак сталося диво, адже, попри всі знущання, святий залишався неушкодженим, що лише більше розпалювало лють катів. Свідком цих подій був язичницький жрець Калинік. Вражений надприродною витримкою Тирса, він зрікся язичництва та визнав істинність християнства. За це сміливе зізнання колишнього жерця також стратили.

Хто святкує День ангела 14 грудня?

За новоюліанським календарем, 14 грудня Дні ангела святкують чоловіки з іменем Філімон. Воно виникло у Стародавній Греції та означає "улюблений" або "коханий".

