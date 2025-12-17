Вже зовсім скоро настане поворотний момент у річному циклі – День зимового сонцестояння. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Space.
Коли взимку збільшується день?
У 2025 році ця важлива астрономічна подія припадає на 21 грудня. Саме ця дата принесе нам найкоротший світловий день, який триватиме лише близько восьми годин, та найдовшу ніч, коли Сонце опуститься у найнижчу точку відносно земного горизонту.
Для Північної півкулі Землі ця подія знаменує астрономічний початок зими, але водночас це і старт довгоочікуваного відродження природи. Вже наступної доби після сонцестояння, з 22 грудня, світловий день офіційно почне збільшуватися.
Звісно, спершу ці зміни будуть ледь помітними для людського ока, адже добовий приріст вимірюватиметься лише секундами. Однак процес є невідворотним, тому вже до Нового року українці отримають додаткові п'ять-шість хвилин світла. А до кінця січня день стане довшим майже на годину.
Коли буде День зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik
О котрій годині буде зимове сонцестояння 2025?
- Точний момент зимового сонцестояння настане о 17:03 за київським часом, зазначає Astro Home Site.
- Саме в цю хвилину центр Сонця проходитиме через найпівденнішу точку екліптики, фіксуючи початок астрономічної зими. Після цього моменту небесне світило поступово почне свій зворотний шлях, піднімаючись вище над горизонтом.
- Що цікаво, сонцеворот здавна мав сакральне значення для наших предків. Так, він символізував перемогу світла над темрявою.