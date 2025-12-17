Вже зовсім скоро настане поворотний момент у річному циклі – День зимового сонцестояння. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Space.

Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року

Коли взимку збільшується день?

У 2025 році ця важлива астрономічна подія припадає на 21 грудня. Саме ця дата принесе нам найкоротший світловий день, який триватиме лише близько восьми годин, та найдовшу ніч, коли Сонце опуститься у найнижчу точку відносно земного горизонту.

Для Північної півкулі Землі ця подія знаменує астрономічний початок зими, але водночас це і старт довгоочікуваного відродження природи. Вже наступної доби після сонцестояння, з 22 грудня, світловий день офіційно почне збільшуватися.

Звісно, спершу ці зміни будуть ледь помітними для людського ока, адже добовий приріст вимірюватиметься лише секундами. Однак процес є невідворотним, тому вже до Нового року українці отримають додаткові п'ять-шість хвилин світла. А до кінця січня день стане довшим майже на годину.

Коли буде День зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik

О котрій годині буде зимове сонцестояння 2025?