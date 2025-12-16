Щоб осягнути глибину українського Різдва, варто розібратися, що саме відрізняє ці давні пісні, окрім мелодії, та чому наші предки ніколи їх не плутали. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на працю "Звичаї нашого народу" фольклориста та етнографа Олекси Воропая.

Дивіться також До мурашок по шкірі: повний текст колядки "Там во Бахмуті", яка зачіпає за живе

Чим відрізняються колядки від щедрівок?

Спершу у циклі зимових свят українці починають виконувати колядки. Їх благодатний час настає на Святвечір, щойно на вечірньому небі з'являється перша зірка. Головна місія колядок – сповістити світ про народження Спасителя та наповнити серця людей світлом віри.

Саме в текстах цих різдвяних пісень можна почути відгомін біблійних сюжетів, зокрема про затишний вертеп, пастухів, трьох мудрих царів та немовля Ісуса. Коли гурт колядників заходить до хати, то вони несуть господарям благу звістку про народження Христа.

Натомість щедрувати починають трохи пізніше – напередодні Нового року, у Щедрий вечір. Якщо колядка насамперед прославляє Бога, то щедрівка фокусується на людині, величаючи господаря, його родину та їхню невтомну працю.

У цих різдвяних піснях люди просять земних благ, зокрема міцного здоров'я та родинного достатку. Водночас у текстах часто зустрічаються образи ластівок, зозуль та квітучих садів посеред лютої зими. Адже наші предки намагалися щедрівками закликати рясний врожай на наступний рік.

Різниця між колядками та щедрівками / Фото Pinterest

Коли співають колядки?

За новоюліанським календарем, на який перейшли ПЦУ та УГКЦ у вересні 2023 року, колядувати традиційно починають увечері 24 грудня та впродовж усього наступного дня.

Водночас за старим стилем заведено співати колядки ввечері 6 січня та протягом 7 січня. Що цікаво, у багатьох регіонах України колядувати можна не один день, а до Водохреща, яке припадає на 6 січня за новим календарем та 19 січня – за старим.

Коли співають щедрівки?

Щедрівки виконують напередодні Нового року, 31 грудня, за новоюліанським календарем. Цей час в українській традиції знаменує завершення старого року та народження нового, тому пісні спрямовані на побажання врожаю та багатства в майбутньому році.

За старим стилем щедрівки співають увечері 13 січня, напередодні Старого Нового року. Важливо пам'ятати, що ці пісні виконують переважно дівчата та жінки, а саме дійство відбувається ввечері, після заходу сонця.