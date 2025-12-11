У цій різдвяній пісні поєдналися святість народження Христа і жертовність українських захисників, які тримають оборону в найгарячішій точці фронту. 24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував повний текст колядки "Там во Бахмуті", яка переосмислює біблійну історію крізь призму жорстоких боїв за місто.

Текст колядки "Там во Бахмуті" українською мовою

Там во Бахмуті,

Де стріли чути,

Де стільки цвіту

Вже полягло…

Враз тихо стало

І залунало:

Христос Родився!

Славімо Його!

Враз тихо стало

І залунало:

Христос Родився!

Славімо Його!

Донецька нічка,

Окопна свічка,

І ворогам всім

Лютим на зло, –

Стали солдати

Колядувати:

Христос Родився!

Славімо Його!

Стали солдати

Колядувати:

Христос Родився!

Славімо Його!

Під Гуляй Полем

Кутя на столі,

Звіздою небо

Там зацвіло,

Вітер у степу

Водить вертепи:

Христос Родився!

Славімо Його!

Вітер у степу

Водить вертепи:

Христос Родився!

Славімо Його!

У місті Марії

Промінь надії

Десь над Азовом

В небо звело,

Там нас чекають,

Тихо співають:

Христос Родився!

Славімо Його!

Там нас чекають,

Тихо співають:

Христос Родився!

Славімо Його!

Під замком львівським,

На Личаківськім,

Лицарів військо

Спокій знайшло...

Ми ж до Героїв

Із колядою:

Христос Родився!

Славімо Його!

Ми ж до Героїв

Із колядою:

Христос Родився!

Славімо Його!

В древньому Римі

Петрик із Криму

Разом зі світом

Славить Різдво!

Юля з Луганська,

Настя з Бердянська:

Христос Родився!

Славімо Його!

Юля з Луганська,

Настя з Бердянська:

Христос Родився!

Славімо Його!

А в Тернополі

Маленька Оля

З фронту чекає

Татка свого.

Ручки складає,

Слізки втирає:

Христос Родився!

Славімо Його!

Ручки складає,

Слізки втирає:

Христос Родився!

Славімо Його!

Наша родина –

Вся Україна,

І Збройні сили,

І ТРО,

Під Божим стягом

Йдем до звитяги!

Христос Родився!

Славімо Його!

Під Божим стягом

Йдем до звитяги!

Христос Родився!

Славімо Його!

Колядка "Там во Бахмуті": слухайте пісню онлайн

Коли починають колядувати в Україні?