У 2025 році Україна відзначатиме Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем, пише 24 Канал. За звичайних обставин цей день гарантовано був би державним вихідним згідно з Кодексом законів про працю, але в умовах воєнного стану діють спеціальні правила організації трудових відносин.

Чи буде додатковий вихідний на Різдво 2025?

Згідно із Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", дію статті, яка визначає святкові та неробочі дні, тимчасово призупинено. Це означає, що всі офіційні державні свята, які припадають на період дії воєнного стану, є звичайними робочими днями.

Тож, якщо на момент кінця грудня 2025 року правовий режим воєнного стану зберігатиметься, то свято Різдва 25 грудня для працівників державних установ та об'єктів критичної інфраструктури буде звичайним робочим днем. Крім того, українцям не варто очікувати додаткових вихідних з цієї ж причини.

Водночас законодавство залишає за приватними підприємцями право самостійно визначати графік роботи. Так, власники бізнесу та керівники приватних компаній можуть на власний розсуд зробити 25 грудня вихідним для своїх співробітників.

Тому українцям, які працюють у недержавних структурах, варто заздалегідь уточнити інформацію про графік роботи безпосередньо у свого роботодавця, адже остаточне рішення залежатиме від політики конкретної компанії.

Чи буде додатковий вихідний 25 грудня 2025 / Фото Freepik

Коли українці відпочиватимуть у грудні 2025?