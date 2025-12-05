Її знають і дорослі, і малі, адже вона містить у собі найсвітліші побажання для кожної сім'ї. У тексті цієї колядки поєдналися прославлення народження Христа та щирі зичення щастя, здоров'я і достатку господарям.

24 Канал з посиланням на сайт "Українські пісні" підготував повний текст колядки "Хай Ісус, мале дитя" українською мовою. Збережіть його собі заздалегідь та вивчіть до Святвечора.

Текст колядки "Хай Ісус, мале дитя"

Ми прибули, господарю,

До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

Колядка "Хай Ісус, мале дитя": слухайте пісню онлайн

До речі, за новоюліанським календарем, основний період колядування розпочинається у Святвечір, 24 грудня, і триває впродовж наступних днів. У багатьох регіонах, особливо на Заході України, колядники вирушають від хати до хати одразу після Святвечора. Водночас в інших областях країни існує звичай чекати ранку 25 грудня і починати колядувати лише після завершення святкового богослужіння в церкві.

Які колядки легко вивчити за вечір?