Сьогодні, 27 вересня, один з найпопулярніших шоуменів та ведучих країни Володимир Остапчук святкує день народження. Йому виповнюється 36. Зірка публічно підсумував минулий рік і назвав головне досягнення.

2019 рік став по-справжньому скандальним для Володимира Остапчука. Він розлучився з дружиною Оленою Войченко після 12 років сімейного життя, а на початку 2020 оголосив про новий роман з нотаріусом Христиною Горняк і вже встиг заручитися з коханою. В інстаграм-профілі ведучий поділився, яким було його 35-річчя.

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Новий рік життя Остапчук розпочав з підсумків минулого. Він не став приховувати, що після скандального розлучення кардинально змінилось не лише його оточення та світовідчуття, а й життя загалом. Шоумен зізнався, що подій, які стались з ним у 35, вистачить ще на 10 років вперед.

За цей рік я зібрав себе, як пазл… Це був найособливіший, дивовижний і непередбачуваний рік в моєму житті. Рік, в якому я знайшов себе, свій внутрішній баланс, я дізнався справжніх друзів і ціну публічності,

– зауважив Володимир Остапчук.

Знаменитість зауважив, що витримати всі злети і падіння йому допомогла любов. Попри те, що саме роман з Христиною Горняк став приводом для суспільної критики та осуду, ведучий зазначив, що лише завдяки коханій він залишався на плаву.

"Любов завжди переможе. Будь-яку ненависть і образу, брехню і бажання помсти, адже любов завжди благородна і завжди про створення. Моя любов, Христино, я тримаю тебе міцно за руку і точно знаю – разом ми можемо все", – зворушливо написав Остапчук.

Як Христина Горняк привітала Володимира Остапчука з днем народження

Напередодні 36-річчя шоумен мав парубоцьку вечірку. Наречена підготувала сюрприз для нього ще вночі. Зранку іменинник отримав від коханої фото зі зйомки з дітьми, які вона видрукувала та оформила в однакові рамки. Крім того, Христина приготувала для Остапчука святковий сніданок з тортом.

До слова, майбутня теща шоумена також привітала його з 36-річчям. Вона обрала для нього стильний осінній тренч, який надіслала поштою.